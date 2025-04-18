Назван теневой фаворит РПЛ

Российский футболист и тренер Александр Точилин заявил, что московский ЦСКА может навязать конкурентам борьбу за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также раскрыл, чего ждет от матча армейцев с самарскими «Крыльями Советов». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не исключаю, что самарцы, находясь в непростой ситуации, когда надо спасаться от вылета, могут отнять очки. Тоже предстоит тяжелый матч, но хозяева имеют психологическое преимущество в виде победной серии. Считаю [ЦСКА теневым фаворитом в борьбе за медали]. Я еще перед началом весенней части сезона об этом говорил», — заявил он.

ЦСКА идет на четвертой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 47 баллов. Такое же количество очков имеет московский «Спартак», расположившийся на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 42 очка, вторым идет петербургский «Зенит», отстающий на два балла.

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится в Москве 20 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за ситуации в «Химках».