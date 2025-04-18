В Латвии могут поднять вопрос о бойкоте Олимпиады при допуске России

В Латвии могут рассмотреть вопрос об участии сборной в ОИ при допуске России

Бывший капитан сборной Латвии и экс-игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Каспарс Даугавиньш выразил мнение, что правительству его страны нужно будет рассмотреть вопрос участия команды в зимних Олимпийских играх — 2026 при допуске России. Его слова приводит Delfi.

«Пока продолжается спецоперация, надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение. Думаю, что вопрос участия (сборной Латвии) в Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», — заявил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию.