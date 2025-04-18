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«Возможно, захотелось денег»: олимпийский чемпион о секс-скандале с Панариным

Чемпион ОИ Васильев: скандал с Панариным могли раздуть, чтобы заработать
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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что скандал вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, обвиненного в домогательствах, мог быть раздут с целью получения финансовой выгоды. Его слова приводит РИА Новости.

«Что-то мне подсказывает – там была обычная бытовуха. Все же наше восприятие отношений между мужчиной и женщиной одно, а в Америке оно совсем другое. Возможно, этой сотруднице просто захотелось заработать денег, ведь рядом находятся богатые хоккеисты, с которых можно попытаться что-то получить», — сказал Васильев.

17 апреля появилась информация, что Панарин заплатил деньги женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. В СМИ утверждалось, что инцидент произошел в конце 2023 года. Панарин забрал телефон у работницы клуба и предложил забрать его из гостиничного номера. Там россиянин прижал ее к кровати, однако девушка оттолкнула хоккеиста и забрала свое устройство.

Сотрудница покинула клуб летом 2024 года, подписав соглашения о неразглашении с Панариным и компанией MSG Sports, которая владеет клубом.

Ранее Панарин не исключил возвращения в Россию.

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