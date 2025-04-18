Медалистка Олимпиады Ефимова пропустит чемпионат мира по плаванию

Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить отборочные нормативы для участия в чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Сингапуре.

На дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани пловчиха показала время 2:32.51 и не пробилась в финал, уступив 0,06 секунды восьмому результату. До этого у нее было еще две попытки: на 50 м и на 100 м брассом, оба раза она также не выполнила норматив.

Ефимова является трехкратной призерка Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ефимова не смогла отобраться на летние Олимпийские игры — 2024. Она не смогла выполнить норматив на дистанции 200 м брассом и не смогла этого сделать и на дистанции 100 м.

Ранее олимпийский чемпион по плаванию побил мировой рекорд, державшийся 16 лет.