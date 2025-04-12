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Олимпийский чемпион побил мировой рекорд, державшийся 16 лет

Чемпион Олимпиады Мертенс побил мировой рекорд на 400-метровке вольным стилем
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IMAGO/Christian Schroedter/Global Look Press

Олимпийский чемпион по плаванию Лукас Мертенс побил мировой рекорд на 400-метровке вольным стилем.

На открытом чемпионате Стокгольма 23-летний немецкий пловец показал результат 3 минуты 39,96 секунды. Он побил достижение своего соотечественника Пауля Бидермана, который в 2009 году проплыл эту дистанцию за 3 минуты 40,07 секунды.

Мертенс стал победителем парижской Олимпиады, проплыв 400 метров вольным стилем за 3.44,13.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала о своих ожиданиях после смены руководства МОК.

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