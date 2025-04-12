Олимпийский чемпион побил мировой рекорд, державшийся 16 лет

Олимпийский чемпион по плаванию Лукас Мертенс побил мировой рекорд на 400-метровке вольным стилем.

На открытом чемпионате Стокгольма 23-летний немецкий пловец показал результат 3 минуты 39,96 секунды. Он побил достижение своего соотечественника Пауля Бидермана, который в 2009 году проплыл эту дистанцию за 3 минуты 40,07 секунды.

Мертенс стал победителем парижской Олимпиады, проплыв 400 метров вольным стилем за 3.44,13.

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