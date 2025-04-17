«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин, сыграет с «Монреалем».

Также в Восточной конференции «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Оттава» встретится с «Торонто», «Каролина» поспорит за выход в следующий раунд с Нью-Джерси.

В Западной конференции «Виннипег» сыграет с «Сент-Луисом», «Даллас» сыграет с «Колорадо», «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном», а «Вегас» померится силами с «Миннесотой».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в Госдуме оценили вклад Овечкина в сближение России и США.