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«Питтсбург» поздравил Овечкина с рекордом по голам в чемпионатах НХЛ

«Питтсбург» поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в чемпионатах НХЛ
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Хоккейный клуб «Питтсбург» поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во время коммерческого перерыва в первом периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было показано видео с поздравлениями в адрес Овечкина, который 6 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в карьере в «регулярках» лиги, став лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.

Во время поздравлений от «Питтсбурга» российскому хоккеисту поаплодировали игроки «Пингвинз» и болельщики обеих команд. Кроме того, зрители на трибунах «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» распевали кричалки в честь Овечкина.

До этого мэр округа Колумбия Мюриел Баузер официально утвердила праздник «День Овечкина», который будет отмечаться 11 апреля.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года. На счету Гретцки 894 гола.

Ранее в Госдуме оценили вклад Овечкина в сближение России и США.

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