Определились все полуфинальные пары в Лиге Европы

В четверг, 17 апреля, определился состав полуфинальных пар Лиги Европы сезона-2024/25. Об этом сообщает РИА Новости.

Английский «Манчестер Юнайтед» встретится с испанским «Атлетиком», а «Тоттенхэм» — с норвежским «Буде-Глимтом».

Полуфинальные матчи должны состояться 1 и 8 мая, финал Лиги Европы пройдет 21 мая в испанском Бильбао.

Победителем прошлого турнира стала итальянская «Аталанта».

До этого сообщалось, что французский клуб «ПСЖ» заработал больше всех призовых в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на данный момент.

Французы заработали €119,4 млн. Также места в топ-4 заняли остальные участники полуфиналов: «Интер» (€118,1 млн), «Арсенал» (€117 млн), «Барселона» (€116,6 млн).

На стадии 1/2 финала «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом», а «Интер» — с «Барселоной». В первой паре матчи пройдут 29 апреля в Лондоне и 7 мая в Париже, а во второй — 30 апреля в Барселоне и 6 мая в Милане.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

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