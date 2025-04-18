Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Определились все полуфинальные пары в Лиге Европы

Определился состав полуфинальных пар в Лиге Европы сезона-2024/25
close
Reuters

В четверг, 17 апреля, определился состав полуфинальных пар Лиги Европы сезона-2024/25. Об этом сообщает РИА Новости.

Английский «Манчестер Юнайтед» встретится с испанским «Атлетиком», а «Тоттенхэм» — с норвежским «Буде-Глимтом».

Полуфинальные матчи должны состояться 1 и 8 мая, финал Лиги Европы пройдет 21 мая в испанском Бильбао.

Победителем прошлого турнира стала итальянская «Аталанта».

До этого сообщалось, что французский клуб «ПСЖ» заработал больше всех призовых в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на данный момент.

Французы заработали €119,4 млн. Также места в топ-4 заняли остальные участники полуфиналов: «Интер» (€118,1 млн), «Арсенал» (€117 млн), «Барселона» (€116,6 млн).

На стадии 1/2 финала «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом», а «Интер» — с «Барселоной». В первой паре матчи пройдут 29 апреля в Лондоне и 7 мая в Париже, а во второй — 30 апреля в Барселоне и 6 мая в Милане.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами