Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» остался недоволен судейством после уверенной победы

Тренер «Спартака» Жамнов отказался обсуждать судейство победы над «Салаватом»
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отказался обсуждать судейство после уверенной победы над «Салаватом Юлаевым» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Не буду обсуждать судейство, просто скажу, что порой перехлестывают эмоции, когда на кону многое стоит. Не сказал бы, что у нас команда с большим опытом плей-офф, есть нюансы, когда у ребят эмоции берут верх», — заявил Жамнов.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 6:2. Москвичи отличились по три раза в первом и третьем периоде. На 9-й минуте забили Иван Морозов и Михаил Мальцев, на 12-й — Егор Филин. На 48-й минуте Морозов оформил дубль, в пустые ворота забросил Адам Ружичка на 59-й минуте, также на 59-й минуте отличился Александр Беляев. А во втором отрезке забивал только «Салават» — Джош Ливо отличился на 21-й минуте, Динар Хафизуллин — на 31-й.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Спартака». Следующая встреча пройдет в Уфе 19 апреля.

Ранее «Локомотив» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами