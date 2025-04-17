Тренер «Спартака» остался недоволен судейством после уверенной победы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отказался обсуждать судейство после уверенной победы над «Салаватом Юлаевым» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Не буду обсуждать судейство, просто скажу, что порой перехлестывают эмоции, когда на кону многое стоит. Не сказал бы, что у нас команда с большим опытом плей-офф, есть нюансы, когда у ребят эмоции берут верх», — заявил Жамнов.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 6:2. Москвичи отличились по три раза в первом и третьем периоде. На 9-й минуте забили Иван Морозов и Михаил Мальцев, на 12-й — Егор Филин. На 48-й минуте Морозов оформил дубль, в пустые ворота забросил Адам Ружичка на 59-й минуте, также на 59-й минуте отличился Александр Беляев. А во втором отрезке забивал только «Салават» — Джош Ливо отличился на 21-й минуте, Динар Хафизуллин — на 31-й.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Спартака». Следующая встреча пройдет в Уфе 19 апреля.

Ранее «Локомотив» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ.