«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» выиграл у омского «Авангарда» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене G-Drive» в Омске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 по итогам овертайма. Обе шайбы в основное время пришлись на второй период: на 21-й минуте «Авангард» вывел вперед Рид Буше, а на 26-й — Александр Елесин счет сравнял. Победу «Локомотиву» принес гол Александра Радулова на 8-й минуте первого овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Локомотива». Следующая встреча пройдет в Ярославле 19 апреля.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:0, а «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» — 4:2.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что российская хоккейная команда прекратит существование.