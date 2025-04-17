В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев», но затем спартаковцы выиграли и в гостях, сотворив сумасшедший камбэк с шайбами на последней секунде основного времени и в овертайме, ну и выиграли третий матч дома, где повели 3:0, чуть не упустили перевес, но в итоге удержали преимущество, поразив пустые ворота — 4:2. Команда Алексея Жамнова ведет в серии 2-1 и попытается сегодня увеличить дома перевес.
Укрепить перевес: «Спартак» принимает «Салават Юлаев» в четвертом матче серии. LIVE
Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Четвертый матч. «Спартак» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН
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эпизод матча «Спартак» - «Салават Юлаев»Официальный сайт «Спартака»
В четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский «Спартак», который ведет в противостоянии со счетом 2-1, принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
Матч не начался
17 апреля 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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