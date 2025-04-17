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Стало известно, почему лучший бомбардир РПЛ перестал забивать

Орещук: у всех бывают взлеты и падения, ничего с Угальде не случилось
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде перестал забивать голы, потому что «просто не получается». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У любого нападающего бывают спады и взлеты. Ничего с ним не случилось. Как он был таким, так и есть по своей игре. Просто на данный момент не получается забить голы. Потому что сам «Спартак» сейчас теряет очки с командами, которые должен побеждать», — заявил Орещук.

22-летний Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. С начала Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде забил 16 мячей, сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата. Также в его активе один гол в Кубке России. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее Угальде оценил жизнь в России.

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