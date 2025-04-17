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Спорт

Сравнять счет дома: «Авангард» принимает «Локомотив» в Кубке Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Третий матч. «Авангард» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Алексей Мальгавко/РИА Новости
В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина омский «Авангард», уступающий в противостоянии 1-2, принимает на своем льду «Локомотив» из Ярославля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
2-й период
17 апреля 16:30
Авангард
Омск, Россия
20' Буше
1 : 1
Локомотив
Ярославль, Россия
25' Елесин
Стадион «Джи-Драйв-Арена», Омск, Россия
1-й период
2-й период

20'27" Буше

25'36" Елесин

3-й период
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38'

Березкин подобрал шайбу у штанги чуть за воротами. Мог выкатываться на пустой пятак, но чуть не справился с контролем.

38'

Александр Радулов пошел в давление на Алекса Гранта, который выбросил шайбу за пределы площадки — две минуты большинства для «Локомотива»!

37'

Стычка Каблукова с Рафиковым после остановки игры в зоне «Локомотива».

36'

Опасное подправление от Мартынова после броска от синей линии, но ему чуть помешал партнер, и шайба прошла мимо ворот Исаева.

34'

5-22 по броскам, хотя игра в эти минуты идет больше в зоне ярославцев.

32'

Окулов пытался обострить на Спунера, но Сергеев прочитал ситуацию и заблокировал.

31'

Березкин бросал в упор, но Коледов принял на себя бросок и ПРОСТО СПАС «АВАНГАРД»!

30'

5-20 уже по броскам в створ! Четырехкратное преимущество «Локомотива»!

29'

Ярославцы обокрали Гранта, выкатились два в один на Серебрякова, но Никита потащил бросок Паника ловушкой!

28'

Давит «Авангард» во втором периоде, но до бросков атаки не получается после своей заброшенной шайбы доводить.

26'

ГОООООООООООООЛ! Александр Елесин — 1:1! Отобрали шайбу ярославцы у пытавшихся вывести ее из зоны хозяев. Фрейз выкатился на Серебрякова, обкатил его, но попал в штангу. А дальше при выносе омичи попали друг в друга, шайба отскочила к Елесину, и капитан «Локомотива» сравнял счет броском в пустой створ.

24'

Три в два выкатились хоккеисты «Авангарда», но защитник прочитал задумку Ткачева, и до броска дело не дошло.

23'

В контратаке после ошибки «Локомотива» на чужой синей линии Спунер с передачи Буше выскочил на рандеву с Исаевым, но голкипер потащил, а добиванию стать особенно опасным помешал вернувшийся Рафиков.

22'

А вот уже в равных составах Исаев сейчас потащил бросок подключившегося Гуляева!

21'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Рид Буше — 1:0! «Авангард» воспользовался большинством. Хозяева сразу же вошли в зону и расставились, а Окулов после паса Шарипзянова классно перевел шайбу на Буше в правый круг. Снайпер попал, хоть бросок и не очень получился. Но переместиться Исаев не успел.

21'

Поеееееехали! Второй период начался.

Перерыв

Первая 20-минутка прошла под знаком Никиты Серебрякова — голкипер «Авангарда» потащил все 16 бросков в створ своих ворот. Исаеву пришлось всего два сейва сделать. Но почти две минуты будут у «Авангарда» на старте второго периода в большинстве. Кстати, после сирены возникла стычка все на все, которую спровоцировал Александр Радулов. Но обошлось без удалений.

20'

Все, сирена на перерыв.

20'

Ткачев рвался к воротам «Локомотива» и был сбит Алексеем Береглазовым. Подножка зафиксирована. Две минуты большинства для «Авангарда».

20'

Опасный бросок Радулова, и снова Серебряков потащил!

19'

Еще момент у «Локомотива». Полунин бросил с острого угла, но Серебряков потащил.

18'

Отбился и в полном составе «Авангард». 2-13 по броскам в створ уже. При этом у омичей оба броска на счету защитника Соловьева.

17'

Минуту сжег «Авангард».

17'

Сразу могучий щелчок Сергеева выше ворот, а потом Шарипзянов ценой очевидных болевых ощущений заблокировал мощный бросок Шалунова.

16'

Илья Каблуков попал клюшкой в лицо Фрейзу. Сначала судьи отправили в штраф-бокс Рида Буше, но пересмотрев момент, разобрались верно.Две минуты большинства у «Локомотива» за фол Каблукова.

16'

Елесин бросил в сторону ворот, а потом «железнодорожники» трижды подбирали шайбу, Паник бросал несколько раз. Что-то застряло в трафике, но в итоге все закончилось вполне логично — две минуты большинства для «Локомотива». Но сейчас арбитры сначала просмотрят момент на предмет нарушения.

15'

Радулов прокатился с шайбой за воротами «Авангарда». В итоге Сергеев зарядил в этой позиционной атаке от синей линии, но не попал.

14'

2-9 по броскам в створ уже, и это действительно отражение игрового перевеса «Локомотива».

13'

Грант считает, что его сбили подножкой, но арбитры не выписали «Локомотиву» удаления. Спорный эпизод, конечно.

13'

Очень неприятный момент для «Авангарда». Красковский опасно бросал после отскока от лицевого борта, но Серебряков снова спас «Авангард»!

12'

Два подряд супермомента у Каюмова, но Серебряков в обоих случаях спас «Локомотив»!

12'

Уже 2-6 по броскам в створ. В последние минуты игровой перевес у «Локомотива».

11'

Серебрякова свалили после вбрасывания в борьбе Гуляева с Полуниным. Фола нет.

10'

Маской отразил Серебряков дальний бросок по своим воротам. Рафиком мощно щелкнул от синей.

9'

Рихард Паник бросил в атаке «Локомотива» с ходу — Серебряков был готов.

7'

«Авангард» в эти минуты много атакует позиционно, и снова Соловьев подключился к атаке и был выведен на бросок, но защитники гостей сблокировали.

5'

Красковский здорово с шайбой выкатил из-за ворот, но чуть не докрутил в угол.

5'

Штанга спасает «Локомотив» после броска Соловьева из левого круга. Вообще никто не мешал!

4'

Разыграли ярославцы шайбу после выигранного в чужой зоне вбрасывания. Вывели Береглазова на бросок от синей, но у защитника не получилось как следует попасть по шайбе.

3'

Два в один выскочили хоккеисты «Локомотива» на ворота Серебрякова, но Никита Кирьянов не попал в створ!

2'

Высокие скорости сразу же в игре. Опасный бросок от Алексея Соловьева по воротам «Локомотива», но Исаев на месте.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

16:32

Никита Серебряков защищает ворота «Авангарда», Даниил Исаев в воротах «Локомотива».

16:30

Состав «Локомотива».

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16:25

Состав «Авангарда».

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16:20

Сначала команды обменялись победами со счетом 4:1 в Ярославле, причем первыми там победили омичи. Ну а в третьем матче серии уже «Локомотив» разбил «Авангард» на его льду — 6:2. Таким образом, команда Игоря Никитина ведет в серии со счетом 2-1.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» на своем льду в Омске принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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