Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Испании

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, проиграв испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча, которая продолжалась 1 час 55 минут, завершилась со счетом 5:7, 4:6. В активе Рублева ни одного эйса, две двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из 11. На счету Давидович-Фокины одна подача навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 10.

В четвертьфинальной встрече испанец сыграет еще с одним россиянином Кареном Хачановым.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Рублев выиграл турнир в Дохе.