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Экс-футболист сборной России ответил на вопрос, кто выиграет Лигу чемпионов

Экс-футболист Булыкин предположил, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов
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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что каталонская «Барселона и французский «ПСЖ» окажутся в финале Лиги чемпионов, но отметил, что футбол непредсказуем, передает Vprognoze.ru.

«ПСЖ» или «Барселона»? Очень сложно сказать. «Барселона» сейчас очень хорошая, да и «ПСЖ» в порядке. Но думаю, что у «Барсы» чуть-чуть побольше шансов. Но это не дает им никакого преимущества», — сказал Булыкин.

В полуфинале лондонский «Арсенал» сыграет с парижским «ПСЖ», а миланский «Интер» померится силами с каталонской «Барселоной». Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые игры состоятся 29–30 апреля. Ответные игры пройдут 6-7 мая.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.

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