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Бывший спортивный директор «Спартака» назвал команду РПЛ, которая проводит провальный сезон

Бывший спортдиректор «Спартака» Шикунов: «Динамо» проводит провальный сезон
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что столичное «Динамо» проводит провальный сезон, передает «Чемпионат».

«Если «Динамо» не выполнит поставленные задачи в этом сезоне, произойдет логичная отставка Лички. Если у «Динамо» еще есть возможность бороться за Кубок России, в чемпионате нет никаких шансов», — сказал Шикунов.

«Динамо» в 24-м туре сыграло с «Пари НН» вничью 1:1. Бело-голубые на четыре балла отстают от «Спартака» и ЦСКА, набравших по 47 очков и делящих третье и четвертое места в турнирной таблице.

16 апреля «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России и вылетело в Путь регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.

Ранее петербургский «Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России.

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