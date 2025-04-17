Бывший спортивный директор «Спартака» назвал команду РПЛ, которая проводит провальный сезон

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что столичное «Динамо» проводит провальный сезон, передает «Чемпионат».

«Если «Динамо» не выполнит поставленные задачи в этом сезоне, произойдет логичная отставка Лички. Если у «Динамо» еще есть возможность бороться за Кубок России, в чемпионате нет никаких шансов», — сказал Шикунов.

«Динамо» в 24-м туре сыграло с «Пари НН» вничью 1:1. Бело-голубые на четыре балла отстают от «Спартака» и ЦСКА, набравших по 47 очков и делящих третье и четвертое места в турнирной таблице.

16 апреля «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России и вылетело в Путь регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.

Ранее петербургский «Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России.