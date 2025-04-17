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У бывшего хоккеиста СКА имеются проблемы с алкоголем

Mash: бывший игрок СКА Макаров имеет проблемы с алкоголем
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший хоккеист петербургского СКА Игорь Макаров имеет проблемы с алкоголем, передает Mash.

Отмечается, что у 37-летнего Макарова был связанный с торговлей бизнес, но на нем висит долг в 2,1 млн руб. Бывший хоккеист не может погасить задолженность из-за того, что является безработным. Также Макарову не удалось реализовать себя на тренерской работе. В окружении спортсмена говорили, что он не нашел себе занятия и стал много пить.

Супругой Макарова является известная телеведущая Лера Кудрявцева. Она не может уйти от мужа из-за того, что у нее созависимость и синдром спасателя.

Кудрявцева была замужем дважды, прежде чем расписаться с Игорем Макаровым. От первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у нее остался сын Жан. Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Стоит отметить, что Кудрявцева старше своего мужа на 16 лет.

Макаров известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард». Его последним клубом была «Сибирь». Также один год нападающий провел в США, выступая за «Рокфорд АйсХогс».

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