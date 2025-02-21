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«Самая главная дрянь»: Губерниев выбрал между водкой и виски

Журналист Губерниев: водка — это самая главная дрянь, которую придумали
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в программе «Подсечка шоу» высказался о крепком алкоголе, а также сделал выбор между водкой и виски.

«Я тоже, собственно говоря, не пью. Но это не значит, что я не могу выпить бокал шампанского на каком-то юбилее или бокал вина. Крепкий алкоголь — нет! Особенно водка — это самая главная дрянь, которую придумали. Еще я могу представить виски, они хоть пахнут иногда вкусно, господи прости. Но не об этом речь», — заявил он.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Ранее стали известны результаты взвешивания Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева перед реваншем.

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