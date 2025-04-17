Минское «Динамо» одержало победу над «Трактором» в Кубке Гагарина

Минское «Динамо» одержало сухую победу над челябинским «Трактором» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Лента.ру».

В публикации отмечается, что матч состоялся в Минске, он завершился со счетом 8:0. Шайбы в ворота «Трактора» забросили Брэди Лайл, Виталий Пинчук, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз.

«Динамо» благодаря победе сократило отставание в серии 1/4 финала плей-офф — 1-2. Следующий матч должен состояться в Минске 18 апреля.

15 апреля московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка. За «Салават» забили Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее дебютировавшего в НХЛ 19-летнего россиянина призвали не сравнивать с Александром Овечкиным.