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«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч Кубка России
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Александр Вильф/РИА Новости

Московские «Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Касерес, Кутицкий, Бителло, Карраскаль, Гладышев, Даса, Глебов, Фомин, Чавес.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа, Гаич, Кисляк, Обляков, Пьянич.

В первой игре ЦСКА взял верх со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в среду, 16 апреля, на московском стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30 по столичному времени.

Накануне состоялись матчи первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. «Локомотив» взял верх над «Ахматом» 2:1, а «Спартак» разгромил «Урал» 3:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист предсказал ничью в ответном матче Кубка «Динамо» — ЦСКА.

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