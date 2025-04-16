Фетисов о российском экс-игроке СКА: он убежал при первой возможности

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаля» Иван Демидов, выступавший за петербургский СКА, убежал при первой возможности, передает «Советский спорт».

«У меня вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал. Что получил наш хоккей за это?» — сказал Фетисов.

15 апреля на арене «Белл Центр» новый клуб Демидова уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Россиянин в этом матче дебютировал за «Монреаль».

Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел «Чикаго» вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар.

Ранее детский тренер Демидова оценил его дебют в НХЛ.