Детский тренер Демидова оценил его дебют в НХЛ

Один из первых тренеров Демидова похвалил игрока за дебют в НХЛ

Один из первых тренеров российского хоккеиста Ивана Демидова Сергей Быхун поздравил игрока с удачным дебютом за «Монреаль Канадиенс» в НХЛ. Его слова приводит «Советский спорт».

«Молодец, Ваня! Он был талантливым, интересным мальчиком в детстве. Любовь болельщиков «Монреаля»? Демидов — интересная индивидуальность. Ваню не просто так там ждали. Дай бог, чтобы со здоровьем все было хорошо», — заявил Быхун.

15 апреля на арене «Белл Центр» новый клуб Демидова уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел «Чикаго» вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар.

9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в «Монреале».

Ранее в «Монреале» восхитились дебютом Демидова.