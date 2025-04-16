«Не буду в этом дерьме разбираться»: Тарасова о тренере, который домогался фигуристки

Татьяна Тарасова о тренере Розанове: его надо отправить в сумасшедший дом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что тренер Сергей Розанов домогался юной фигуристки Вероники Жилиной, передает Sport24.

«Бред какой-то. Если это было, то его надо отдать в сумасшедший дом. Я не буду в этом дерьме разбираться», — сказала Тарасова.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее мама несовершеннолетней фигуристки рассказала, что тренер домогался ее дочери.