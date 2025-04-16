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Бывший тренер сборной России рассказал, какая команда РПЛ его разочаровывает

Экс-тренер сборной России Газзаев: честно говоря, «Динамо» разочаровывает
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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что его разочаровывает московское «Динамо», передает «РГ».

«Честно говоря, «Динамо» разочаровывает. У клуба великолепные условия для развития, возможности, стадион, прекрасные игроки, но результата нет», — сказал Газзаев.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью в матче РПЛ с «Пари НН».

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

«Динамо» в 24-м туре сыграло с «Пари НН» вничью 1:1. Бело-голубые на четыре балла отстают от «Спартака» и ЦСКА, набравших по 47 очков и делящих третье и четвертое места в турнирной таблице.

Ранее экс-тренер «Динамо» раскритиковал трансферную политику клуба.

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