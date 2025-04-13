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Экс-тренер «Динамо» раскритиковал трансферную политику клуба

Экс-тренер «Динамо» Кобелев: последние два сезона трансферы в «Динамо» ужасные
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал трансферную политику клуба, передает «Советский спорт».

«Последние два сезона трансферы в «Динамо» просто ужасные. В первую очередь спрос со спортивного директора и руководства, чем они думают, покупая всяких Артуров, Дасу, Карраскаля и так далее», — сказал Кобелев.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 13-м месте, набрав 20 очков.

Ранее казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» в матче РПЛ.

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