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Олимпийский чемпион оценил идею учредить в России День Овечкина

Экс-хоккеист Фетисов назвал сложным учреждение в России Дня Овечкина
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Учреждение в России специального дня в честь хоккеиста Александра Овечкина является интересной идеей, но труднореализуемой. Такое мнение в комментарии «Советскому спорту» выразил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов.

«Вопрос нужно в другие инстанции направлять, но конечно, любое упоминание Александра сегодня очень приятны, можно, конечно, даты всякие определять. Но не в этом смысле. Понятно, что об этом рекорде и самом Александре будут говорить еще долгие-долгие годы. Здорово все это отмечать. Но как подобное можно правильно реализовать, отдельная история», — сказал Фетисов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. 14 апреля в матче с «Коламбусом» (1:4) Овечкин обновил собственный рекорд, забросив 896-ю шайбу.

Ранее в США объявили об учреждении Дня Овечкина.

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