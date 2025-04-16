Американский хоккеист побил достижение Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс смог достичь отметки в 400 заброшенных шайб в лиге быстрее россиянина Александра Овечкина. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

27‑летний американец сумел отличиться в игре регулярного чемпионата против «Баффало». Его команда победила со счетом 4:0.

Отмечается, что Мэттьюсу понадобилось 628 матчей, чтобы достичь отметки в 400 голов. Этот результат стал шестым по скорострельности в истории лиги. На достижение подобного результата Овечкину понадобилось 634 игры.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.

Ранее Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли.