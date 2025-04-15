«Не всегда понятен выбор»: чемпионка России о новом тренере Муравьевой

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» оценила перспективы сотрудничества фигуристки Софьи Муравьевой и тренера Алексея Мишина и подчеркнула, что не всегда ясно, какими критериями руководствуется спортсмен при выборе штаба.

«Вы знаете, Алексей Николаевич — мой бывший тренер, и ничего, кроме положительного я о нем сказать не могу. [У меня тоже были проблемы], сейчас я преклоняюсь перед ним, как он все это терпел, как он мог все это урегулировать. Низкий ему поклон, что он это все выдерживал. Он — один из лучших тренеров, надеюсь, что у них получится.

Я не могу сказать, чем руководствуются спортсмены [при переходах], не всегда понятен их выбор, по каким критериям они выбирают себе нового тренера. Даже невозможно предугадать. Этот вопрос (почему Муравьева выбрала переход в штаб Мишина) лучше задать самой Софье», — отметила она.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс. В Академии отметили, что Муравьева срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее Гербольдт высказалась о претензиях Академии Плющенко к Муравьевой.