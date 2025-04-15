Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не всегда понятен выбор»: чемпионка России о новом тренере Муравьевой

Тренер Гербольдт восхитилась Мишиным, у которого будет работать Муравьева
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» оценила перспективы сотрудничества фигуристки Софьи Муравьевой и тренера Алексея Мишина и подчеркнула, что не всегда ясно, какими критериями руководствуется спортсмен при выборе штаба.

«Вы знаете, Алексей Николаевич — мой бывший тренер, и ничего, кроме положительного я о нем сказать не могу. [У меня тоже были проблемы], сейчас я преклоняюсь перед ним, как он все это терпел, как он мог все это урегулировать. Низкий ему поклон, что он это все выдерживал. Он — один из лучших тренеров, надеюсь, что у них получится.

Я не могу сказать, чем руководствуются спортсмены [при переходах], не всегда понятен их выбор, по каким критериям они выбирают себе нового тренера. Даже невозможно предугадать. Этот вопрос (почему Муравьева выбрала переход в штаб Мишина) лучше задать самой Софье», — отметила она.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс. В Академии отметили, что Муравьева срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее Гербольдт высказалась о претензиях Академии Плющенко к Муравьевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами