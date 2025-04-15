Локомотив М

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ГОООООЛ!!! «Ахмат» быстро открывает счет — 1:0!

Исмаэл подал в штрафную «Локомотива» с углового, и Амин Талал пробил головой в упор, но Митрюшкин спас свои ворота, отразив мяч в сторону!

Однако подбор остался за грозненцами. В итоге Диванович ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр вратарской, где абсолютно один остался нападающий Родриго, который в касание отправил мяч в ворота!