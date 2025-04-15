Локомотив М

Раков и Бериша жестко столкнулись в верховой борьбе. К счастью, никто не получил травм.
Илья Самошников обыграл двоих защитников в штрафной «Локомотива» и нанес удар по воротам, но попал в третьего соперника!
По передачам в финальную треть поля «Ахмат» ведет со счетом 51:13. Грозненцы гораздо больше атакуют.
Батраков разогнал быструю атаку по центру и отдал пас на левый фланг — на Пиняева, который подал в центр штрафной «Ахмата», но защитник грозненцев вынес мяч в поле.
Раков ударил по голени Беришу, который упал и начал кричать от боли. Арбитр свистнул фол, на поле появились врачи.
Опасно! Воробьев чуть не вышел один на один с Ульяновым, но голкипер «Ахмата» вовремя выбежал за пределы своей штрафной и головой выбил мяч в сторону.
«Ахмат» заработал угловой. После подачи мяч отскочил к Берише, и тот нанес удар низом в левый угол, но не попал в створ!
Воробьев опасно набегал в штрафную «Ахмата», но Уциев успел его опередить и головой направить мяч в руки своему вратарю!
«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал на ближнюю штангу, но защитник «Ахмата» Шатара выиграл воздух и выбил мяч головой в поле.
«Ахмат» продолжает уверенно владеть мячом.
ГОООООЛ!!! «Ахмат» быстро открывает счет — 1:0!
Исмаэл подал в штрафную «Локомотива» с углового, и Амин Талал пробил головой в упор, но Митрюшкин спас свои ворота, отразив мяч в сторону!
Однако подбор остался за грозненцами. В итоге Диванович ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр вратарской, где абсолютно один остался нападающий Родриго, который в касание отправил мяч в ворота!
Нападающий «Ахмата» Родриго классно открылся на линии офсайда, подхватил мяч и вошел в штрафную «Локомотива», где заработал угловой.
Бериша заработал опасный «стандарт» на чужой половине поля. Однако подача грозненцев в штрафную «Локомотива» ни к чему не привела: Баринов выбил мяч за боковую.
«Ахмат» мастерски контролирует мяч на чужой половине поля и организует прострелы и подачи в штрафную. Игроки «Локомотива» выбивают мяч.
Полузащитник «Ахмата» Заим Диванович навесил во вратарскую «Локомотива», но Митрюшкин в прыжке поймал мяч.
Матч начался!
Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Жиров, Шатара, Богосавац, Уциев, Исмаэл, Диванович, Гогличидзе, Талал, Бериша, Родриго.
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» и «Ахмат» сыграют в полуфинале Кубка России. Начало матча — в 18.00 мск.