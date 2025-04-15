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Спорт

«Локомотив» очень быстро пропустил от «Ахмата» в полуфинале Кубка. LIVE

Футбол. Кубок России. Полуфинал. Путь регионов. «Локомотив» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский «Локомотив» принимает грозненский «Ахмат» в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов. «Газета.Ru» веде текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
1-й тайм
15 апреля 18:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
8' Руис Диас
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

8' Руис Диас

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'26

Раков и Бериша жестко столкнулись в верховой борьбе. К счастью, никто не получил травм.

'25

Илья Самошников обыграл двоих защитников в штрафной «Локомотива» и нанес удар по воротам, но попал в третьего соперника!

'24

По передачам в финальную треть поля «Ахмат» ведет со счетом 51:13. Грозненцы гораздо больше атакуют.

'22

Батраков разогнал быструю атаку по центру и отдал пас на левый фланг — на Пиняева, который подал в центр штрафной «Ахмата», но защитник грозненцев вынес мяч в поле.

'20

Раков ударил по голени Беришу, который упал и начал кричать от боли. Арбитр свистнул фол, на поле появились врачи.

'18

Опасно! Воробьев чуть не вышел один на один с Ульяновым, но голкипер «Ахмата» вовремя выбежал за пределы своей штрафной и головой выбил мяч в сторону.

'16

«Ахмат» заработал угловой. После подачи мяч отскочил к Берише, и тот нанес удар низом в левый угол, но не попал в створ!

'14

Воробьев опасно набегал в штрафную «Ахмата», но Уциев успел его опередить и головой направить мяч в руки своему вратарю!

'13

«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал на ближнюю штангу, но защитник «Ахмата» Шатара выиграл воздух и выбил мяч головой в поле.

'11

«Ахмат» продолжает уверенно владеть мячом.

'8

ГОООООЛ!!! «Ахмат» быстро открывает счет — 1:0!

Исмаэл подал в штрафную «Локомотива» с углового, и Амин Талал пробил головой в упор, но Митрюшкин спас свои ворота, отразив мяч в сторону!

Однако подбор остался за грозненцами. В итоге Диванович ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр вратарской, где абсолютно один остался нападающий Родриго, который в касание отправил мяч в ворота!

'7

Нападающий «Ахмата» Родриго классно открылся на линии офсайда, подхватил мяч и вошел в штрафную «Локомотива», где заработал угловой.

'6

Бериша заработал опасный «стандарт» на чужой половине поля. Однако подача грозненцев в штрафную «Локомотива» ни к чему не привела: Баринов выбил мяч за боковую.

'5

«Ахмат» мастерски контролирует мяч на чужой половине поля и организует прострелы и подачи в штрафную. Игроки «Локомотива» выбивают мяч.

'3

Полузащитник «Ахмата» Заим Диванович навесил во вратарскую «Локомотива», но Митрюшкин в прыжке поймал мяч.

'1

Матч начался!

17:55

Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Жиров, Шатара, Богосавац, Уциев, Исмаэл, Диванович, Гогличидзе, Талал, Бериша, Родриго.

17:50

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» и «Ахмат» сыграют в полуфинале Кубка России. Начало матча — в 18.00 мск.

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