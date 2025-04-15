Клуб-аутсайдер РПЛ уволил главного тренера

«Химки» объявили об уходе главного тренера Артиги и его штаба из клуба

Подмосковные «Химки» расторгли контракты с главным тренером команды Франком Артигой и его тренерским штабом. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

«Контракты с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой расторгнуты по соглашению сторон. Мы благодарны Франку, Александру, Джозепу, Хосе и Андони за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества», — указано в заявлении.

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненских «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром».