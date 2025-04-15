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«Локомотив» и «Ахмат» назвали составы на матч Кубка России

«Локомотив» и «Ахмат» объявили составы на полуфинал Пути регионов Кубка России
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ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» назвали стартовые составы на матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостонов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Жиров, Шатара, Уциев, Диванович, Исмаэл, Гогличидзе, Талал, Бериша, Родриго.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сергей Иванов.

В рамках второго этапа четвертьфинала «Локомотив» переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1, а грозненский клуб оказался сильнее «Краснодара» — эта встреча завершилась с аналогичным счетом.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 24-х сыгранных туров «железнодорожники» расположились на шестом месте, набрав 41 очко и на 11 баллов отставая от лидера — «Краснодара». «Ахмат» идет в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе грозненской команды 23 балла.

Ранее появилась информация, что «Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром».

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