Христианские кресты вернули на логотип министерства спорта

Министерство спорта России вернуло христианские кресты на логотип ведомства.

15 апреля на страницах ведомства в социальных сетях был сменен логотип. Теперь, как и прежде, размещен двуглавый орел, однако теперь над его коронами изображены кресты, а не ромбы, как это было ранее.

Министром спорта России с 2024 года является Михаил Дегтярев. На этом посту Дегтярев сменил Олега Матыцина, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до летних Олимпийских игр — 2024, куда в итоге отправились 15 российских атлетов.

Ранее Роман Костомаров рассказал, что помогло ему вернуться к жизни после ампутации конечностей.