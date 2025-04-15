Стала известна дата боя Усика и Дюбуа

The Ring: Усик и Дюбуа сразятся 12 июля в Лондоне

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок с британцем Даниелем Дюбуа 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщает The Ring.

Источник утверждает, что боксеры находятся в процессе завершения подписания контракта по проведению боя.

Ранее сообщалось, что Усик лишится звания чемпиона мира по версии WBO, если до 13 апреля он не заключит контракт на бой с новозеландцем Джозефом Паркером.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик рассказал о грядущем завершении карьеры.