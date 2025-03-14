Стал известен следующий соперник Усика

Усик лишится пояса WBO, если до середины апреля не проведет бой с Паркером

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о начале переговоров между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером по организации боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает Ring Magazine.

Источник также отмечает, что Усик лишится звания чемпиона мира по версии WBO, если до 13 апреля он не заключит контракт на бой с Паркером. Сам украинец хочет, чтобы его следующим соперником стал британец Дэниел Дюбуа.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик рассказал о грядущем завершении карьеры.