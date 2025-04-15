Зарубежный клуб готов начать переговоры о покупке игрока РПЛ

Испанская «Севилья» готова начать переговоры по армянскому футболисту «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что в клубе сохранился интерес к игроку и «Севилья» попытается приобрести его снова летом. Также известно, что Тикнизян интересен еще некоторым клубам из Испании.

Армянин выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых смог забить два гола и оформить четыре голевые передачи.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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