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Мостовой назвал фаворита матча Кубка России «Локомотив» — «Ахмат»

Мостовой считает, что «Локомотив» пройдет «Ахмат» в Кубке России
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ФК «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Локомотив» должен обыграть грозненский «Ахмат» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«В матче «Локомотив» — «Ахмат» может произойти все что угодно. Но сейчас «Ахмат» находится в опасной зоне, «Локомотив» выбыл из тройки лидеров чемпионата России, но я и говорил, что им нет места в тройке. Сейчас для «Локомотива» есть задача успешно выступить в Кубке. Думаю, они пройдут «Ахмат», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 15 апреля, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в матче забил Дардан Шабанхаджай. Ему удалось отличиться на 50-й минуте.

«Ахмат» в прошлом матче обыграл на своем поле «Ростов» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Надер Гандри и Максим Самородов.

Ранее легенда «Локомотива» объяснил, почему надо возвращать пиво на стадионы.

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