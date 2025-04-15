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Мостовой рассказал, обыграет ли «Спартак» «Урал» в Кубке России

Мостовой: «Спартак» должен обыграть «Урал» в Кубке России
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московский «Спартак» должен обыграть екатеринбургский «Урал» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Я думаю, поражение от махачкалинского «Динамо» не будет сказываться на игре «Спартака» в Кубке России. Я уже говорил, что «Спартак» по нормальной системе Кубка уже должен был вылететь. «Спартак» сейчас пройдет «Урал» и будет ждать следующего соперника. Я не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале. У «Спартака» 2,5 состава. Они должны выходить и выигрывать», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 15 апреля в Москве. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России «Спартак» неожиданно уступил махачкалинскому «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:2. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

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