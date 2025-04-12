Акинфеев объяснил, почему не уехал играть в Европу

Акинфеев о том, почему не уехал играть в Европу: я люблю Россию

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не уехал играть в Европу из-за того, что любит Россию, передает Mash на спорте.

«У меня никогда не было рвения переехать в Европу. я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. И не было никогда рвения уехать за бугор», — сказал Акинфеев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, оставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

Ранее в ЦСКА высказались о карьере Акинфеева.