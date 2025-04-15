Олимпийский чемпион назвал имя лыжника, которому нужно отдать квоту на ОИ

Олимпийский чемпион Александр Легков выразил мнение, что на Олимпиаду — 2026 от России в случае предоставления одной квоты должен поехать Савелий Коростелев. Его слова приводит ODDS.

«Я уже говорил про Коростелева, он молодой, у него нет медали, а у Большунова все есть. Но дело не в том, что точно Коростелев должен ехать. Надо ориентироваться на то, кто лучший на данный момент», — заявил Легков.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл подробности инцидента с Большуновым.