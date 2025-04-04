Олимпийский чемпион раскрыл подробности инцидента с Большуновым

Устюгов: сейчас бы я забрал слова об извинениях перед Большуновым

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил о желании забрать слова об извинениях перед Александром Большуновым после его высказываний. Его цитирует «Чемпионат».

«Когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно — на нас же смотрят юные лыжники. Я сказал, что хочу извиниться. Но сейчас, после таких слов с его стороны в мой адрес, я бы слова об извинениях забрал», — заявил Устюгов.

В начале марта после победы на чемпионате России в Казани в гонке на 10 км свободным стилем Большунов заявил, что выиграл лишь потому, что никто его не бил палкой в спину.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе объяснила поцелуй в прямом эфире с корреспондентом «Матч ТВ».