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Рекорд Овечкина назвали мировым достоянием

Президент ФСБР Мамиашвили назвал рекорд Овечкина мировым достоянием
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James Carey Lauder/IMAGN IMAGES/Reuters

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы, является гордостью мирового спорта.

«Конечно, Овечкин — это наша общая гордость, причем не только российского, но и всего мирового. Я бы не разделял здесь это. Есть Фелпс, есть множество других атлетов — эти люди показывают, что человеческие возможности безграничны, они раздвигают понятия о границах способностей людей. Конечно, достижения такого масштаба принадлежат всему человечеству», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэплингу среди студентов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

Ранее Михаил Мамиашвили прокомментировал рекорд Александра Овечкина.

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