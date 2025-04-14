Глава федерации борьбы России прокомментировал рекорд Овечкина

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен еще много лет радовать болельщиков своей игрой.

В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

«У меня вообще не укладывается в голове то, как можно создать такое количество эпизодов в игре, после которых можно забросить шайбу. Это же не просто так — вышел на лед и все, там же не мальчики для битья играют, а серьезные дядечки, мягко говоря. Причем нужно это делать не один раз, а на протяжении огромного количества лет. Его рекорд — это большое достижение. Я бы пожелал Овечкину только одного — здоровья. Дай Господь, чтобы он продолжал нас радовать еще не один сезон», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэплингу среди студентов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

Ранее в Минспорте РФ предсказали Овечкину еще множество рекордов в НХЛ.