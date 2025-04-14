Овечкин рассказал, почему не вышел на следующий матч после рекорда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что пропустил следующий матч после того, как установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), из-за того, что у него было мероприятие с болельщиками, передает «Матч ТВ».

«Я пропустил игру только потому, что в Вашингтоне проходило мероприятие с болельщиками. А игра была в 12:30 дня. Если бы я прилетел в девять утра, то это могло бы отразиться на игре», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Ранее Овечкин назвал имя российского хоккеиста, способного побить его рекорд.