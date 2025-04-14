Овечкин назвал имя российского хоккеиста, способного побить его рекорд

Овечкин: Кучеров может побить мой рекорд по заброшенным шайбам

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что игрок «Тампы» Никита Кучеров может побить его рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Кто может побить мой рекорд? Это может сделать кто угодно. Леон Драйзайтль, Натан МакКиннон, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс. Шансы есть у всех», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Ранее Овечкин рассказал, хочет ли он сыграть на Олимпиаде.