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«Эта женщина остается моим идеалом»: чемпионка мира — об Ирине Винер

Гимнастка Стубайло назвала Ирину Винер гениальным тренером
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РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru» о своих отношениях с бывшим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

«Я мечтала, чтобы она увидела меня на ковре, я всегда была уверена, что между нами связь. Я боготворила Ирину Александровну до знакомства, и до сих пор эта женщина остается моим идеалом. Именно она поверила в совсем молодую неопытную гимнастку, именно Ирина Александровна доверила мне встать в состав рядом с олимпийскими чемпионками и чемпионками мира», — рассказала Стубайло.

Гимнастка призналась, что тренироваться под руководством Винер всегда было ее мечтой, которая осуществилась, когда она переехала из Волгограда в Москву и начала заниматься в Центре Олимпийской подготовки.

«Она гениальный тренер — это не громкие слова, ей действительно даровано сверху видеть и чувствовать по-особому. Да, Ирина Александровна — очень строгий тренер, но иначе никак. Я и сама очень строга к себе во всем.

Сейчас у нас с Ириной Александровной самые теплые отношения. Я всегда могу посоветоваться с ней, обсудить ситуацию. Она — друг», — сказала Стубайло.

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