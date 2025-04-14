Губерниев намерен сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил о желании «навести порядок в лыжах» и стать новым президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Планирую объединиться с крупным бизнесом. Есть люди, которые готовы вкладываться. Если у Трампа есть свой Илон Маск, неужели Губерниев не найдет в России бизнесмена из двадцатки Forbes нашей, чтобы вместе поднимать лыжи. Переговоры уже ведутся, в ближайшее время выступим с большой программой», — заявил он.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев заявил, что без Вяльбе жизнь в лыжных гонках начнет налаживаться.