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В сборной России рассказали, может ли Губерниев возглавить российские лыжные гонки

Тренер сборной России Бородавко: могу представить Губерниева на посту главы ФЛГР
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Пресс-служба ТНТ

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что может представить журналиста Дмитрия Губерниева на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), передает РИА Новости.

«Могу ли представить Губерниева главой ФЛГР? У нас федерацией управляли не только бывшие спортсмены, но и функционеры. Так что в этом нет ничего удивительного», — сказал Бородавко.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Ранее сообщалось о том, что Губерниев намерен сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.

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