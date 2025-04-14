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Банк хочет отобрать машину у легенды «Зенита»

Банк хочет отобрать машину у Александра Кержакова
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Александр Вильф/РИА Новости

ПАО Банк «Зенит» обратился в Приморский районный суд Петербурга с иском против бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Об этом рассказала глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Ее слова передает Sport24.

В декабре 2016 года некий Сергей Петухов взял кредит на 1,5 миллиона рублей, чтобы приобрести автомобиль AUDI Q3. Одновременно с этим был заключен договор залога на машину. Петухов неисправно выплачивал кредит, в 2019 году через суд с него задолженность взыскали, но обязательства перед банком не были исполнены.

Сумма задолженности Петухова перед банком составляет 6 702 852 рубля. Банк узнал, что Петухов продал залоговый автомобиль Кержакову. Теперь банк запросил у суда обратить взыскание на AUDI Q3 Кержакова в счет погашения задолженности Петухова, а автомобиль продать с публичных торгов. Также банк просит взыскать с Кержакова 30 тысяч рублей по оплате госпошлины.

Ранее защитник «Зенита» сравнил Артема Дзюбу и Кержакова.

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