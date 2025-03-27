Защитник «Зенита» сравнил Дзюбу и Кержакова

Защитник «Зенита» Горшков: по стилю игры мне больше нравится Дзюба, чем Кержаков

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Горшков сравнил форварда Артема Дзюбу и экс-нападающего Александра Кержакова, сделав выбор в пользу Артема, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это разноплановые нападающие. Но по стилю игры мне больше нравится Дзюба. Он более техничный, комбинационный. А Саша был больше как наконечник, как завершитель», — сказал Горшков.

Артем Дзюба забил свой 31-й мяч в 56-ти встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

Ранее сообщалось о том, что сборная России имеет лучшую серию в мировом футболе.