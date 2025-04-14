«Зенит» не знал, что делать»: поражение «Краснодара» связали с невезением

Экс-игрок «Краснодара» Шипицин заявил, что команде не повезло с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин назвал обидным поражение «быков» от петербургского «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В первые минут двадцать, если честно, впечатление было такое, что «Зенит» вообще не знал, что ему делать. Но потом случилось непонятное – «Краснодар» просел так. Да, иногда он огрызался, но «Зенит» полностью инициативу под себя забрал. Не повезло «Краснодару», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

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